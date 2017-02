Napoli, 24 feb. (askanews) - Da più di 24 ore, subito dopo la "stesa" (sparatoria da una moto in corsa) nel cuore del Rione Sanità, è un continuum di manifestazioni di solidarietà per Ciro Scognamiglio, il pasticciere napoletano noto per i suoi "fiocchi di neve" (piccole brioche arricchite di crema di latte e altre prelibatezze) titolare di Poppella. Un nome e una garanzia per i golosi partenopei, anche al di fuori del quartiere. Fra le manifestazioni di solidarietà quella organizzata dai Verdi che, con il consigliere Francesco Borrelli, hanno tenuto un flash mob alla Sanità insieme a un gruppo di attivisti coniando - sulla scia dei più noti di Charlie Hebdo - lo slogan "Je suis Poppella". Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha riferito di essere in contatto frequente con Scognamiglio e chiesto una "riposta forte da parte dello Stato" in particolare riferendosi "al ministro degli Interni e alle sue articolazioni sul territorio" per garantire maggiore sicurezza. Nel pomeriggio il pasticciere ha ricevuto la visita del presidente della Campania Vincenzo De Luca che ha saggiato i famosi dolci e assicurato di voler attivare il sistema di videosorveglianza nel quartiere nell'arco di due mesi. Già ieri, il pasticciere ha confermato di non aver alcuna intenzione di andar via da Napoli e dal suo quartiere.