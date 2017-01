Napoli, 14 gen. (askanews) - "Voglio esprimere grande apprezzamento per i provvedimenti cautelari eseguiti oggi dalla polizia di Stato di Napoli. Si tratta di una risposta tempestiva ed efficace che dimostra l'eccellente cooperazione istituzionale presente sul territorio". Così, in una nota, il sindaco partenopeo Luigi de Magistris commentando i quattro fermi eseguiti nell'ambito delle indagini sulla sparatoria dello scorso 4 gennaio nel mercato della Duchesca-Maddalena nella quale furono feriti tre cittadini senegalesi e una bimba di 10 anni. "In questa vicenda criminale migranti e ambulanti, alcuni anche clandestini, non si sono piegati alle richieste di pizzo e alle minacce di matrice camorristica. Le vittime e l'amministrazione comunale contribuiscono all'accertamento della verità e alla giustizia", ha concluso de Magistris.