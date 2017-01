Napoli, 21 gen. (askanews) - Un'anfora e altri reperti archeologici, risalenti al I secolo avanti Cristo, sono stati rinvenuti in un centro fisioterapico di Sorrento (Napoli). I due titolari della struttura sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

I militari del Nucleo Radiomobile sono entrati per un controllo nel centro riabilitativo e durante l'ispezione, su un terrazzino coperto di pertinenza della struttura, hanno trovato l'anfora senza la prescritta documentazione. E' così scattata una perquisizione negli spazi destinati all'attività fisioterapeutica e nell'attigua abitazione dei titolari, rinvenendo in un locale interrato altri reperti: frammenti di tegole, di marmi, di intonaco e di vasellame. Il personale della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli hanno decretato che il materiale risale al I secolo avanti Cristo.

Tutti i pezzi ritrovati sono stati sequestrati e catalogati. Proseguono le indagini dell'Arma di Sorrento, per individuare gli eventuali canali di riciclaggio locali, e dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per scoprire, grazie alla Banca Dati, se i reperti siano stati trafugati.