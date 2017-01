Napoli, 16 gen. (askanews) - Quattro persone, tra le quali due poliziotti, sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. Secondo le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotte dagli agenti del commissariato di Giugliano e della Squadra mobile, in cambio di denaro e altre utilità avrebbero favorito il rilascio di licenze per l'esercizio di centri di scommessi nell'area giuglianese. Quattro le persone per le quali è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Gli appartenti alla polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso il commissariato di Giugliano, "in quanto pubblici ufficiali addetti all'ufficio amministrativo del commissariato, nell'ambito delle proprie attribuzioni di istruzione delle pratiche, ricevevano denaro e altre utilità per compiere atti contrari alle proprie funzioni connesse al rilascio di autorizzazioni - scrive in una nota il procuratore aggiunto Filippo Beatrice - per l'esercizio di sale di scommesse, svelando anche notizie coperte dal segreto in favore degli istigatoru della condotta antigiuridica". Le indagini, compiute anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno consentito di svelare episodi corruttivi che risalgono al periodo giugno-settembre 2013 quando la normativa relativa alla gestione delle sale scommesse subì una modifica che obbligò gli esercenti a ottenere il rilascio dei nuovi titoli.