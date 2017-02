Sindacato giornalisti Campania incontra studenti Secondigliano

Napoli, 4 feb. (askanews) - Si terrà lunedì prossimo, 6 febbraio, alle 10 presso l'istituto comprensivo Sauro-Errico-Pascoli un incontro con gli studenti del Secondigliano libro festival (SeLF) promosso dal Sindacato dei giornalisti della Campania (SUGC) per stimolare un confronto sulle "Parole per abbattere i muri. Migranti, bullismo, violenza, intolleranza". Il confronto, moderato da Laura Viggiano, vuole essere un'occasione per al centro esperienze e il linguaggio del rispetto, il "no hate speech", le regole definite dai giornalisti nella Carta di Roma, e la realtà da affrontare e raccontare fatta anche di intolleranza, violenze, delinquenza, bullismo. Dopo i saluti del dirigente scolastico Piero De Luca e la presentazione del presidente del SeLF, Salvatore Testa, interverranno il segretario del SUGC, Claudio Silvestri; il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, Ottavio Lucarelli; il giornalista Sandro Ruotolo; per l'Associazione Carta di Roma, Giuseppe Manzo; la consigliera nazionale dell'associazione Donne in Rete, Raffaella Palladino; Sabrine Aouni, protagonista è autrice del libro "Mi chiamo Sabrine. Un'italiana di seconda generazione" edito da Radici future; l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri. Le conclusioni del dibattito sono affidate al presidente della FNSI, Giuseppe Giulietti. La platea sarà composta dalle classi di terza media dell'istituto ospitante e da una rappresentanza delle terze e dei redattori di "Caro" giornalino online della scuola I.c.s. Tito Lucrezio Caro - 85° C.d. Berlingieri Napoli.