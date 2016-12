Napoli, 28 dic. (askanews) - A Napoli non c'è alcun "segnale specifico" di allarme legato al pericolo terrorismo, ma solo "precauzioni per rendere più tranquillo il Capodanno". Così il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, commenta le misure decise ieri nel corso della riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza svoltasi in Prefettura.

"Nessun allarme", quindi, ma "c'è una situazione globale e ci sono - ha aggiunto - direttive molto chiare del Governo e del ministero dell'Interno". "La città registra un momento di straordinaria accoglienza e convivenza. Il miglior antidoto al terrorismo - ha spiegato de Magistris - è costruire ponti di dialogo e di pace. Lo ha detto il Papa e lo condividiamo, sono sei anni che facciamo politiche di questo tipo. In questo scenario internazionale complesso, Napoli rappresenta un modello di cooperazione istituzionale, turismo, cultura, accoglienza e solidarietà". "In città - ha concluso il sindaco - non ci sono solo l'intelligence e la prevenzione istituzionale, ma anche la prevenzione sociale e politica".