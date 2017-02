Palermo, 15 feb. (askanews) - Un incontro urgente all'assessore regionale Gianluca Miccichè con l'obiettivo di trovare una soluzione immediata per i lavoratori Asu che non percepiscono il sussidio da dicembre. A chiederlo è l'AnciSicilia che evidenzia nuovamente la necessità di un intervento risolutivo per sbloccare questo periodo di stallo che sta fortemente penalizzando i lavoratori.

"Riteniamo fondamentale - spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell'Associazione dei comuni siciliani - che il governo regionale intervenga in tempi brevi, mettendo in atto tutte le azioni essenziali affinché si sblocchi una situazione che sta diventando insostenibile per i lavoratori e per le loro famiglie".

"E' importante sottolineare - conclude Orlando - che si tratta di personale che riveste un ruolo indispensabile per il funzionamento degli enti locali e per il quale è assolutamente necessario avviare un definitivo percorso di stabilizzazione".