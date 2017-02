Napoli, 25 feb. (askanews) - Per affrontare il nodo del Titolo V, rimasto irrisolto a causa della bocciatura del referendum costituzionale, sono necessarie due tipi di intervento: riattivare la commissione bicamerale integrandola con rappresentanti delle autonomie locali e delle regioni, alutare il sistema delle conferenze tra escutivi regionali e nazionale in una prospettiva più ampia. Questa, in sintesi, la riflessione di Franco Iacop, vertice del parlamentino del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative. Il tema del Titolo V della Costituzione, che lascia irrisolti molte contrapposizioni tra Stato e Regioni, è oggetto di un seminario che si svolge oggi a Napoli nella sede del Consiglio regionale della Campania la cui presidente, Rosetta D'Amelio, ricopre il ruolo di vice della Conferenza insieme con il vertice del parlamentino veneto. "È necessario riattivare la commissione bicamerale - spiega Iacop - anche con una integrazione dei suoi componenti, facendovi accedere rappresentanti del sistema delle autonomie locali e regionali. Così si potrà creare un luogo di confronto, nell'ambito del rapporto tra sistemi legislativi regionali e quello nazionale, nel quale trovare ipotesi di condivisione tra Stato e Regioni per evitare il sovrapporsi di competenze".

(Segue)