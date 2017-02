Napoli, 25 feb. (askanews) - Da Napoli, dove Rosetta D'Amelio ospita oggi l'assemblea plenaria dei presidenti dei Consigli regionali, la presidente del parlamentino campano (che della Conferenza è anche vice presidente) sottolinea il ruolo importante che le stesse assemblee legislative regionali possono dare per affrontare al meglio le questioni lasciate irrisolte dopo la bocciatura del referendum costituzionale in merito al Titolo V della Costituzione. "Molti problemi sono rimasti sul tavolo perche si aspettava il risultato del referendum - spiega D'Amelio - e alla luce del risultato che non ha modificato niente rispetto a prima, adesso bisogna ridefinire il percorso che le regioni devono fare su una serie di tematiche". Si tratta, naturalmente, del problema dell'attribuzione di competenze che crea conflitti e contenziosi. Per il vertice del parlamentino campano "è importante il lavoro che sta svolgendo la commissione bicamerale presieduta da D'Alia" e, parallelamente, "è importante il parere delle regioni. Come assemblee legislative stiamo definendo un percorso condiviso per dare il nostro contributo al governo". (Segue)