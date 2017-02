Napoli, 8 feb. (askanews) - Una donna di 57 anni deceduta e due persone ferite: è il bilancio di un incidente stradale tra due auto avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli. L'impatto tra la Fiat Panda guidata dalla vittima e una Grande Punto condotta da un 26enne che è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per omicidio stradale e lesione personale stradale. Lo scontro in via dei Normanni, in corrispondenza con via Lenza. L'utilitaria del giovane si è scontrata frontalmente con la Panda sulla quale viaggiava, in senso opposto di marcia, la donna che è morta sul colpo per le gravi lesioni riportate. I passeggeri di entrambi i veicoli, il fratello del 26enne e la figlia della vittima, sono stati trasportati presso la locale clinica Villa dei Fiori dove sono ricoverati non in pericolo di vita. I militari dell'Aliquota radiomobile di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno eseguito i rilievi stradali e sequestrato le auto. Ricostruita anche la dinamica di quanto avvenuto: la donna si stava immettendo da via Lenza su via dei Normanni, mentre il giovane, già in marcia in via dei Normanni, verosimilmente in fase di sorpasso, ha urtato contro l'altra utilitaria.