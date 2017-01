Napoli, 19 gen. (askanews) - "Lo stop a muso duro del ministro Lorenzin alle aspirazioni del presidente De Luca di essere nominato Commissario alla sanità campana è l'atto definitivo, la certificazione istituzionale della sua incapacità a governare la sanità in Campania. Ne è fulgida prova la situazione drammatica in cui sono gli ospedali campani e i disastrosi risultati relativi ai Livelli essenziali di assistenza". Così la capogruppo campana del M5S Valeria Ciarambino che sulle dichiarazioni della titolare della Salute aggiunge: "De Luca in un anno e mezzo ha dimostrato di essere incapace di dare un'organizzazione efficiente alla sanità pubblica. Non solo, non c'è stato alcun passo avanti, ma la situazione già critica è persino peggiorata". "Inadempienze conclamate - attacca la consigliera - e oramai smascherate davanti all'Italia intera, che il presidente prova ad occultare in modo patetico, col suo finto mantra di aver tolto le barelle dai corridoi degli ospedali". "Sono mesi che denunciamo i disastri di De Luca - incalza l'esponente pentastellata - a partire dal colpo di mano di cambiare la legge sulle nomine dei direttori generali scelti direttamente dal presidente senza criteri di merito e trasparenza, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti". "La verità è che il Presidente De Luca è inadatto ed ha fallito tanto è vero che non riesce a garantire il funzionamento degli ospedali - conclude Ciarambino - figuriamoci dell'intera sanità campana".