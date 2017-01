Roma, 20 gen. (askanews) - "Caro Presidente De Luca, condanno fermamente le strumentalizzazioni politiche sulla salute dei cittadini. Non si tratta di essere contro o a favore di qualcuno, ma di lavorare per le persone malate. Per farlo dobbiamo essere seri e riconoscere che bisogna fare di più per ripartire e cambiare passo nell'organizzazione della sanità in Campania. I riscontri dei NAS che evidenziano carenze organizzative a livello regionale sono un fatto oggettivo, su cui c'è poco da commentare ma molto da fare". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin replica al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che aveva affermato: "Il ministro Lorenzin dovrebbe chiedere scusa alla Campania, non una ma dieci volte", riguardo alla situazione del sistema sanitario campano. "I commissari di Governo - scrive in proposito Lorenzin - per quanto di loro competenza hanno lavorato con tutti fin dal primo giorno con spirito di leale collaborazione, per elaborare i decreti necessari per fornire alla Regione e alle sue direzioni generali gli strumenti operativi per lavorare al meglio e in linea con le best practice nazionali. Non applicare i decreti non solo è di per sè un fatto grave ma rischia di comportare il reiterarsi di episodi inammissibili e compromettere sempre di più l'assistenza dei cittadini campani, mettendone a rischio la salute. La Regione faccia la sua parte. Il Ministero è come sempre a disposizione per risolvere i problemi. Obiettivo comune spero non sia la polemica politica, ma quello di stare tutti dalla stessa parte per offrire ai cittadini campani il servizio assistenziale che meritano e di cui hanno diritto".