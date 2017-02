Napoli, 23 feb. (askanews) - Il presidente Vincenzo De Luca esprime "piena soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Campania nel riparto del fondo nazionale per la sanità". Il governatore sottolinea che per il 2017 "il fondo destinato alla Campania sarà di 10 miliardi e 254 milioni, 54 milioni in più rispetto allo scorso anno". "Ma - sottolinea - la cosa più importante è che per la prima volta viene stabilito che il criterio di riparto non tiene conto solo del dato anagrafico della Campania regione 'più giovane'". Per De Luca si tratta dell'inizio "di un cambiamento di metodo che potrà portare ad acquisire nel riparto il peso della condizione sociale della nostra regione".