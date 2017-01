Napoli, 20 gen. (askanews) - "Il ministro Lorenzin dovrebbe chiedere scusa alla Campania, non una ma dieci volte". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando all'emittente televisiva salernitana Lira Tv in merito alle dichiarazioni del ministro della Salute sulle vicende campane. "Abbiamo l'aspettativa di vita più bassa d'Italia dopo otto anni di commissariamento, una vergogna", ha aggiunto il governatore. "La Campania paga quasi 400mila euro l'anno per due signori che vengono non si sa da dove e vengono qui due volte alla settimana per non far nulla - ha proseguito De Luca - Il ministro della Sanità deve chiedere scusa perchè è il commissario di governo che, nei cinque anni precedenti, ha chiuso tutti i pronto soccorso di Napoli rendendo il Cardarelli un campo di battaglia. Noi ne abbiamo riaperti cinque". "Devono chiedere scusa per quello che è successo a Nola, quando i commissari erano in ferie e noi sui territori", ha detto ancora il presidente della Regione. "Devono chiedere scusa per il mancato risanamento finanziario, lo stiamo facendo noi", ha proseguito invitando il ministro a un dibattito pubblico sui risultati prodotti dal commissariamento. "Ora ci facciano lavorare in pace, abbiamo fatto più noi in dieci mesi che il Governo in otto anni di commissariamento". (segue)