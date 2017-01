Roma, 20 gen. (askanews) - "Il ministro Lorenzin si è avventurato, per sua esclusiva scelta - a partire da un intervento pubblico da nessuno richiesto - in una polemica istituzionale grave, immotivata e dai toni inaccettabili. Più il ministro si ostina a difendere una posizione sbagliata, più aggrava le sue responsabilità passate e presenti". E' la piccata risposta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, alle dichiarazioni di oggi del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che lo invitava a evitare strumentalizzazioni sulla salute, e chiedeva alla Campania di fare la sua parte.

"Spero - prosegue De Luca - che il ministro sia informato del fatto che i cittadini campani hanno scelto con il voto da chi essere governati, anche sulla base dei risultati fallimentari della precedente gestione della sanità da parte del commissario di governo. Ogni rilievo critico, non è che un atto di autoaccusa. Domando se per il ministro, il voto democratico dei cittadini abbia un valore e se intenda rispettarlo. Domando se, per qualunque persona di buonsenso, la sovrapposizione di competenze e il burocratismo di cui sono portatori i commissari esterni, possano essere considerati compatibili con una gestione seria ed efficiente della sanità campana. Domando se sia serio, e che ragione di merito possa avere, costringere i cittadini campani a pagare 9.600 euro netti al mese al Commissario, e 8.400 euro netti al mese al Subcommissario (quasi 400mila euro l'anno) per una presenza assolutamente episodica sul territorio e per produrre solo carte, decreti scollegati dalla realtà e non concordati. E' questa situazione che lei difende? Domando infine cosa c'è da obiettare, nel merito, alla sacrosanta richiesta del governo regionale di riassumere le sue responsabilità su un servizio essenziale".(Segue)