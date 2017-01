Napoli, 19 gen. (askanews) - "Al di là di riferimenti a norme da noi ben conosciute (Costituzione compresa), in una nota stampa il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ricorda che il livello dei Lea della Campania è disastroso. Bene, dopo otto anni di commissari nominati dal governo, questi sono i risultati. E' il migliore argomento a favore della necessità di andare oltre i commissari". Così, in una nota diffusa dall'ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia il consigliere delegato del presidente Enrico Coscioni, competente in materia di sanità. "Quanto al riferimento al conflitto tra controllore e controllato - aggiunge Coscioni - chi ha nominato commissari i presidenti di Regione fino al 2015?". "Oggi non ci sono impedimenti legislativi perché il Presidente della Regione torni a essere commissario ad acta della sanità - conclude - proprio per dare risposte concrete ai cittadini".