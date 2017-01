Napoli, 26 gen. (askanews) - "Altro che frittura. Stavolta la condotta di De Luca assume una gravità straordinaria per la quale non c'è più spazio per la goliardia. Nella sua guerra contro il Ministero della Sanità costui 'schiera' i direttori generali delle Aa.Ss.Ll. della Campania, esattamente come se fossero dei consiglieri regionali o dei rappresentanti del suo partito. Ma costoro sono dirigenti pubblici, per quanto scelti personalmente da De Luca con una legge che è certamente illegittima". Così, in una nota, Severino Nappi, responsabile Nazionale Politiche per il Sud di Forza Italia e vicecoordinatore Fi Campania con delega alle amministrazioni locali, commenta la lettera aperta dei 16 dirigenti diffusa ai media. "Indaghi chi deve - aggiunge Nappi - Verifichi chi ha questo compito nel nostro ordinamento. Sta di fatto che siamo in presenza di una ingerenza in questioni politiche da parte di dirigenti pubblici o di qualcosa di peggio, frutto di una dipendenza dalla politica che spaventa".