Napoli, 24 gen. (askanews) - "Il ministro Lorenzin non vuole affidare a De Luca il ruolo di Commissario per la sanità in Campania probabilmente per ragioni di bottega politica, visto che ha sostenuto Caldoro in campagna elettorale dopo avergli affidato il ruolo di Commissario negli anni precedenti". Ne è convinto il capogruppo di Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli che, in una nota, aggiunge: "almeno non condanni i cittadini campani a dover avere a che fare ancora con Polimeni e i suoi vice che stanno pensando sempre e solo a chiudere ospedali e ridurre i servizi sanitari offerti". Per Borrelli, componente della Commissione sanità, "a questo punto Lorenzin prenda lei stessa il ruolo di Commissario e vediamo se riesce a rimettere in sesto la sanità campana senza pensare solo ai bilanci, ma anche alle esigenze dei cittadini che hanno il diritto ad avere un'offerta sanitaria degna di un Paese civile". "Chiaramente, a questo punto porterò in Consiglio regionale la proposta di sfiduciare politicamente i Commissari per dare un segnale politico forte" conclude il consigliere campano per il quale "chi non sosterrà quest'atto di sfiducia si schiererà dalla parte di chi vuole che la sanità campana continui a essere nelle condizioni inaccettabili in cui è".