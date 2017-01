Napoli, 11 gen. (askanews) - Dalla sua fondazione ad oggi in qualsiasi condizione atmosferica - prosegue la nota - Avis Campania è stata ed è sempre attiva "rispondendo in ogni momento prontamente alle esigenze trasfusionali dei pazienti campani con le 8 unità di raccolta fisse e 24 unità di raccolta associative mobili autorizzate ed accreditate presenti su tutto il territorio regionale per mantenere l'autosufficienza sangue conquistata faticosamente in Regione Campania dal 2008". "Oggi ci troviamo in questa situazione gravissima a causa della mancata programmazione, della mancata concertazione ed anche del solo mancato ascolto da parte della struttura regionale di coordinamento dei nostri appelli, iniziati a partire dal mese di giugno 2016, rispetto ai sicuri problemi di carenza di sangue a cui saremmo andati incontro dal 1 gennaio 2017, nonché la mancanza di considerazione dei consigli di chi come noi opera da decenni sul territorio e conosce i problemi giornalieri della donazione di sangue".