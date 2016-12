Roma, 22 dic. (askanews) - Il completamento dei lavori della Salerno-Reggi calabria è un "appuntamento importante", l'Italia "mantiene un impegno preso di fronte a mezzo mondo" e un "ringraziamento fortissimo va a Matteo Renzi" che ha voluto fortemente questo risultato. Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni: "Un ringraziamento fortissimo al presidente del consiglio Matteo Renzi in questi due anni ha insistito, martellato perché a una giornata come quella di oggi si riuscisse ad arrivare".

"C'è stata qualche ironia - ha aggiunto - perché sfatare i miti e complicato. E' comprensibile, ma l'Italia è un grande paese anche perché è affidabile. Quando prendiamo un impegno siamo capaci di mantenerlo. Il lavoro andrà avanti, continueremo a migliorare, ma intanto abbiamo mantenuto la parola di un impegno che avevamo preso".

Gentiloni ha detto che è un "un bel nome 'autostrada del Mediterraneo'. E' un appuntamento importante, resterà nella memoria non solo di questa terra ma del Paese. Ringrazio i cittadini per la pazienza che hanno avuto in questo periodo. Sappiamo che di pazienza ce ne è voluta, prendo a prestito il titolo di un film di un grande regista napoletano, massimo troisi: scusate il ritardo. Questo ritardo viene finalmente colmato. Oggi in un certo senso dichiariamo guerra a un luogo comune, quello della Sa-Rc".