Salerno, 28 gen. (askanews) - "L'equilibrio raggiunto in fase negoziale, comunque di difficile conclusione per le richieste della parte padronale, si basa sulle clausole di tutela sociale e sul contenimento degli effetti del Jobs Act". Lo sottolinea Alessandro Rossi, della segreteria nazionale Cisal Federenergia, a margine del Consiglio nazionale svoltosi a Salerno, in merito al rinnovo del contratto degli elettrici sottoscritto il 25 gennaio scorso. Ricordando che la firma è arrivata "dopo 13 mesi di vacatio contrattuale e si colloca in un contesto di crisi del settore che permane ininterrottamente dal 2008", Rossi ne richiama le principali caratteristiche: "l'aumento contrattuale di 70 euro a regime (nel 2018, ndr) è in linea con quelli di altri settori privati" e gli elementi di novità: " che riguardano i cinque euro mensili versati sui fondi pensione, i cinque euro mensili sul fondo integrativo sanitario. E, assoluta novità per il settore elettrico, cinque euro mensili per dipendente del settore da utilizzare per stipulare una polizza a garanzia dei familiari in caso di premorienza, anche per ragioni extralavorative". L'altra importantissima novità riguarda il fatto che "le eventuali cessioni di ramo d'azienda saranno effettuate senza soluzione di continuità. Ciò comporta la neutralizzazione dell'applicazione del Jobs Act".