Roma, 19 gen. (askanews) - "Sbaglia De Luca ad ironizzare su un possibile 'fronte del Sud' di cui sarebbe protagonista insieme con il suo collega governatore della Puglia, Emiliano, in chiave anti-Renzi, così come a strumentalizzare le problematiche del territorio nell'ambito dei conflitti interni al suo partito". E' quanto afferma il portavoce territoriale di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi, che sottolinea: "sulle problematiche del Sud e sul futuro di un territorio, che è sempre più lontano dal resto del Paese, c'è ben poco da scherzare soprattutto quando si proviene, come De Luca, dal centrosinistra che ha disastrato il nostro territorio".

Per l'esponente di An "il presidente della Regione Campania dovrebbe, invece, far valere il proprio ruolo per elevare l'attenzione politica sul Mezzogiorno e per contribuire affinchè si diano al nostro territorio le necessarie risposte a cominciare da un serio Decreto per il Sud che introduca misure davvero utili per lo sviluppo del Mezzogiorno".

"Il Sud, nella visione identitaria nazionale, deve tornare protagonista dell'agenda politica - conclude Ronghi - ed è per questo che, nel nostro progetto politico di Polo sovranista, è al centro dell'attenzione e stiamo lavorando per mettere insieme tutte le forze politiche e sociali meridionali per riportare il Sud al centro dell'agenda politica e per dare forza alle nostre battaglie per il lavoro e contro la povertà".