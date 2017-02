Ronghi (Azione Nazionale): lavoro, Chiesa supplisce istituzioni

Roma, 6 feb. (askanews) - "Auspico che dal convegno promosso dalla Curia Arcivescovile di Napoli sul lavoro emergano proposte utili per stimolare la politica a riportare la questione-Sud al centro dell'attenzione e per introdurre quella che è una misura emergenziale indispensabile: il reddito di socialità". E' quanto afferma il Portavoce territoriale di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi, che esprime "grande apprezzamento per l'iniziativa dell'arcivescovo Sepe che, da sempre, si batte, per tenere alto il livello di attenzione della politica su questi temi che attanagliano il nostro territorio, mentre l'ennesimo Governo nominato stanzia venti miliardi per salvare la banca di riferimento e non trova le risorse per dare vita a misure di sostegno al reddito per i disoccupati".

"Mentre De Magistris si dedica al suo movimento politico e De Luca è alle prese con problematiche organizzative della Regione a tutt'oggi irrisolte, la Chiesa supplisce al ruolo delle due istituzioni e si fa carico di affrontare le due grandi emergenze del nostro territorio: la disoccupazione e la povertà - sottolinea Ronghi - evidenziando che "l'azione della Curia non si ferma alle quotidiane azioni caritatevoli, ma va verso la proposta per creare nuovo lavoro, tra cui, quella apprezzabilissima, di destinare alcuni beni immobili di proprietà della Chiesa ai giovani per intraprendere iniziative imprenditoriali".