Napoli, 19 gen. (askanews) - Una maglia con il numero Dieci indossata da Diego Armando Maradona per Inghilterra -Argentina del mondiale 1986 con un paio di scarpette sono un bene prezioso per i tifosi del Napoli. Un bene che va al di là del valore stimato di circa 150 euro nel mercato dei collezionisti. Sarò stato forse questo il motivo per il quale un libero professionista ha rubato i due cimeli del Pibe de Oro durante lo spettacolo di lunedì sera al Teatro San Carlo di Napoli. Oggi gli agenti del Commissariato di Polizia San Ferdinando lo hanno denunciato in stato di libertà per il furto. Le indagini sono partite subito dopo la denuncia del furto, già lunedì sera dopo la denunzia alla polizia.