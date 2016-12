Napoli, 21 dic. (askanews) - Denaro equivalente al valore di 6,5 chilogrammi d'oro, fino a un ammontare massimo di 200mila euro, è stato sequestrato preventivamente dalla polizia nei confronti di un gioielliere di Giugliano in Campania, su mandato della procura di Napoli Nord.

L'uomo, titolare di un negozio di preziosi, è indagato per ricettazione in merito a gran parte della refurtiva proveniente da una rapina, avvenuta il 31 maggio 2014, ai danni di una gioielleria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Per i magistrati, avrebbe riutilizzato l'oro e le pietre preziose rubate per rivenderli nel proprio negozio.

Gli autori del "colpo", quasi tutti identificati, processati e condannati, avevano sottratto oro e gioielli per un valore di circa 200mila euro. (segue)