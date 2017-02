Napoli, 18 feb. (askanews) - "Un provvedimento straordinario in grado di consentire la rimozione, una tantum, del vincolo del turnover per le università che hanno una solida condizione economico-finanziaria, per poter attivare, con proprie risorse e sotto il controllo del Miur, un piano di reclutamento di un numero consistente di giovani ricercatori e di Pta nonché di crescita dei docenti abilitati". La proposta arriva da Alberto Carotenuto, rettore dell'università Parthenope di Napoli, aprendo la cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Il rettore ha anche posto all'attenzione della titolare del Miur la necessità di introdurre "una semplificazione amministrativa e una flessibilità burocratica nel quadro legislativo universitario e una drastica semplificazione dei vincoli formali e normativi, disseminati in un numero crescente di leggi, circolari e note ministeriali con contenuti spesso confusi e incoerenti che rallentano e talvolta bloccano l'attività amministrativa senza determinare alcun contributo di sorta nel contenimento della spesa pubblica". "La qualità - ha concluso il rettore Carotenuto - non si ottiene compilando cumuli di carte, ma con regole chiare e precise".