Napoli, 25 feb. (askanews) - "Parlare di regionalismo significa affrontare il tema di come gli enti locali amministrano la cosa pubblica, le risorse. Significa partire dalla criticità che viviamo per arrivare a una riflessione e infine a un miglioramento". Così Valeria Ciarambino, capogruppo campano del M5S, che oggi ha preso parte all'Assemblea plenaria dei presidenti dei Consigli regionali e delle autonomie alla quale sono stati invitati tutti i capigruppo campani. Un compito, quello che indica l'esponente pentastellata, da esercitare "al di là delle discussioni sulle forme di regionalismo, sull'autonomia. Al di là dell'avvio del dibattito sulle macro regioni". Fra i temi oggetto di analisi, per Ciarambino, è importante "quello del corretto utilizzo delle risorse affinché queste possono essere investite realmente per creare sviluppo sui territori senza perdersi in mille rivoli in finalità che non hanno nulla a che vedere con l'interesse dei cittadini". È riferendosi all'esito del referendum, la capogruppo del M5S osserva: "ha sancito una cosa fondamentale perché i cittadini vogliono poter decidere di quelli che sono i temi che riguardano il proprio territorio".