Napoli, 29 dic. (askanews) - In Campania sarà possibile coltivare canapa industriale. Il via libera dal consiglio regionale che ha approvato, all'unanimità, con 39 voti favorevoli, la proposta di legge "Interventi per favorire la coltura della canapa (cannabis sativa) e le relative filiere produttive", ad iniziativa dei consiglieri Gennaro Oliviero (Pd) e Maurizio Petracca (Udc). "La proposta di legge promuove e favorisce il ripristino della coltivazione della canapa industriale quale coltura da reddito, nonché quale specie vegetale in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura - ha spiegato Oliviero, relatore di maggioranza - essa è tesa a favorire lo sviluppo di filiere integrate riguardanti i prodotti realizzabili attraverso la coltivazione di canapa per uso alimentare, industriale e ambientale". "L'approvazione all'unanimità, conferma la bontà della norma - ha aggiunto - lo spirito della legge è finalizzato a riconoscere l'importanza strategica di questa coltura, tanto da sancire l'istituzione di un apposito marchio di qualità. La Regione Campania favorirà le buone prassi relative all'innovazione varietale, la ricerca per l'individuazione di ulteriori impieghi eco-compatibili, seguendo la formazione per gli specialisti del settore, fino al miglioramento delle dinamiche produttive". (segue)