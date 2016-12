Napoli, 28 dic. (askanews) - La giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore all'Istruzione e Politiche sociali Lucia Fortini, ha approvato la programmazione degli interventi relativi ai Servizi di cura per l'infanzia a valere sulle risorse del fondo di Sviluppo e Coesione per un importo complessivo di 41.520.000,50 euro. Gli interventi saranno finalizzati principalmente al rafforzamento dei servizi di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla presa in carico dei bambini. "Si tratta di un importante stanziamento che consentirà ai Comuni di rispondere alle domande inevase sul territorio, per mancanza di strutture o in presenza di strutture esistenti non utilizzate e/o sottoutilizzate. E' la dimostrazione - ha commentato l'assessore Fortini - dell'attenzione primaria che l'amministrazione di Vincenzo De Luca rivolge da sempre alla materia della gestione dei servizi di cura per l'infanzia".