Regione Campania sigla 2 protocolli con Sace e Unioncamere

Napoli, 11 gen. (askanews) - La Regione Campania ha siglato questa mattina, nella sala Giunta di palazzo Santa Lucia, due protocolli d'intesa per favorire l'internazionalizzazione e ampliare la gamma di servizi alle imprese. Lo riferisce una nota. Con SACE (Gruppo Cassa depositi e prestiti) la Regione ha siglato un importante Protocollo d'Intesa per sostenere la crescita internazionale delle imprese campane attraverso la promozione di progetti di interesse comune e un accesso semplificato all'offerta assicurativo-finanziaria di SACE, oggi unita a SIMEST nel "Polo italiano per l'export e l'internazionalizzazione" del Gruppo Cdp. Grazie all'intesa - firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dal Presidente di SACE Beniamino Quintieri - le imprese del territorio potranno accedere più facilmente ai prodotti e servizi messi a disposizione dal "Polo": accesso a finanziamenti per l'internazionalizzazione; agevolazioni sui tassi d'interesse; assicurazione delle vendite dal rischio di mancato pagamento; partecipazione al capitale per piani di sviluppo esteri; sostegno e protezione degli investimenti esteri; garanzie fideiussorie per gare e commesse; anticipazione dei crediti vantati verso i clienti italiani ed esteri tramite il factoring, servizi di advisory. (segue)