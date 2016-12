Napoli, 29 dic. (askanews) - Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D'Amelio, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario del centrodestra e l'astensione del M5S (presenti 38, votanti 38, favorevoli 25, contrari 6, astenuti 7), il disegno di legge col quale si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio di euro 590.986.590,00 della Regione Campania nei confronti della società di trasporto regionale Eav. Al finanziamento di tale debito, riguardante esercizi pregressi per l'attività di gestione ed investimenti svolte da Eav sulla rete ferroviaria, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del contributo statale straordinario di cui all'art. 11 del d.l. n. 193/2016 convertito in legge n. 126/2016. Il ddl, ad iniziativa del presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca, e dell'assessore Lidia D'Alessio, prende atto degli esiti del tavolo istituito dalla Giunta e consente di definire, in via risolutiva, le problematiche ad oggi esistenti tra Ente/Socio unico ed Eav/Società e di porre in essere il presupposto per avviare l'azione di risanamento della società regionale di trasporto e di rilancio del settore. (segue)