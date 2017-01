Napoli, 13 gen. (askanews) - La Regione Campania, in sinergia con la Fondazione Ferrovie dello Stato, ha deciso di finanziare il "Reggia Express", il collegamento speciale Napoli-Reggia di Caserta, per poter offrire agli utenti una cadenza annuale fissa, una o due domeniche al mese, a seconda della stagione, per l'intero 2017. Il treno sarà effettuato con carrozze d'epoca tipo "Centoporte" del 1930 e da una locomotiva elettrica "E 626" dello stesso periodo. Le corse partiranno da Napoli Centrale in coincidenza con i maggiori collegamenti nazionali. La corsa inaugurale è prevista domenica prossima. Il pacchetto di viaggio della Fondazione FS, prodotto grazie alla collaborazione con la direzione della Reggia di Caserta comprenderà il viaggio in treno storico, l'ingresso alla Reggia con varco dedicato senza fila, audioguida e altri servizi. Il calendario completo delle corse, con orari e modalità di viaggio, sarà disponibile da Febbraio sul sito www.fondazionefs.it. I biglietti saranno acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia.