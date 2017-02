Regione Campania, comm. Trasparenza: chiarezza su ospedale Nola

Napoli, 3 feb. (askanews) - "Prendiamo atto che la Regione Campania non ha ancora sottoscritto i necessari accordi con i medici di medicina generale indispensabili per far decollare la rete dell'emergenza sanitaria e per prevenire altri casi-ospedale di Nola. Su questo e su altre criticità emerse cercheremo di avere come commissione un'azione di impulso". E' quanto ha affermato la presidente della commissione Trasparenza della Regione Campania, Valeria Ciarambino. "Grazie alla commissione Trasparenza e al contributo offerto da sindacati e direzione generale dell'Asl Napoli 3 Sud, è stato possibile fare chiarezza su quanto accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Nola e sulle reali e gravi problematiche che lo hanno determinato. Le criticità - ha aggiunto - sono tante e attengono certamente anche all'inadeguato numero di posti letto e di personale, ma ciò che è emerso con forza è la necessità di mettere in campo proposte per dare slancio alla rete dell'emergenza partendo dalla medicina territoriale". L'esponente del M5S ha sottolineato il lavoro svolto dalle "sole opposizioni". "Occorre allineare le programmazioni commissariali e aziendali con le reali esigenze dei territori e potenziare la medicina territoriale e - ha proseguito Ciarambino - porre in essere una programmazione ospedaliera che rispecchi effettivamente il bisogno di salute dei territori, cosa che oggi non è". Ciarambino ha annunciato che la Commissione produrrà un documento per Regione, commissari e Asl. (segue)