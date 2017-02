Regione Campania, Caldoro: riequilibrio conti, buco è un falso

Ex governatore si riserva iniziative per tutelare sua immagine

Napoli, 3 feb. (askanews) - "Legare la bocciatura del Consiglio dei ministri alla legge di assestamento della Campania ad un 'buco' della mia amministrazione è un falso. Non è nella carte. È, quindi, una iniziativa politica maldestra, non è il racconto della verità". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in consiglio regionale della Campania, che si riserva "tutte le iniziative utili da intraprendere, nelle diverse sedi, per tutelare la sua immagine da quanti tentano di accostare 'inesistenti buchi' alla sua amministrazione". "Fu la mia Giunta a leggere, individuare e correggere, nel 2013, quello che viene definito 'buco'. Fu la mia giunta ad avviare una strategia per - ha aggiunto - un riequilibrio dei conti della Regione. Dall'anno di insediamento, nel 2010, al 2015 è progressivamente e senza sosta migliorato l'indebitamento e diminuito il disavanzo con il raggiungimento del pareggio nell'ultimo dei cinque anni. Costantemente, ogni esercizio finanziario si è sempre chiuso con le entrate che superavano le spese, così da recuperare parte del disavanzo pregresso". (segue)