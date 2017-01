Napoli, 8 gen. (askanews) - La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di avverse condizioni meteo per neve e gelate fino a mercoledì prossimo. "Le precipitazioni, infatti, - vi si legge - continueranno ad insistere sull'intero territorio e, soprattutto, nelle zone interne e montuose. Si segnalano possibili nevicate anche nella fascia costiera a quote collinari. Si segnala il rischio gelate su tutta la Campania. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, a prestare attenzione alle fasce deboli della popolazione e ai senza fissa dimora , alla verifica delle condizioni di transitabilità o all'eventuale spargimento di sale o liquido disgelante nel rispetto delle norme ambientali. Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio dotati di pneumatici da neve o muniti di catene per la possibilità di gelate notturne anche in zone pianeggianti".