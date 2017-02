Napoli, 23 feb. (askanews) - Contemperare l'esigenza di chi, da e per le isole del golfo di Napoli, ha davvero necessità del transito nel Porto dal varco autostradale con quelle di una ordinata fruibilità e vivibilità degli scali marittimi. Lo chiede la consigliera regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, consigliere segretario della Terza (Turismo) e della Quarta (Trasporti) Commissione regionale, in relazione alla lettera inviata oggi dai sindaci di Ischia, Capri e Procida al presidente dell'autorità portuale Pietro Spirito. "Sulla questione dell'accesso al varco autostradale serve una soluzione ragionevole, così come servono tempi ragionevolmente brevi per il ripristino della navetta per Calata di Massa sul quale erano stati assunti impegni precisi dai presidenti delle Commissioni Trasporti e Turismo della Regione e dai vertici dell'autorità portuale", afferma la consigliera Di Scala che annuncia la richiesta di un'ulteriore riunione congiunta delle Commissioni Turismo e Trasporti "per gli approfondimenti del caso".