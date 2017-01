Napoli, 18 gen. (askanews) - La programmazione del Por Campania 2014-2020 entra nel vivo grazie alle anticipazioni che la giunta regionale farà a 98 comuni che hanno presentato 204 progetti di cui alcuni di interesse regionale e nazionale. A illustrare l'articolazione della prima tranche di risorse è stato questa mattina il presidente Vincenzo De Luca con il vice capo di gabinetto e responsabile della programmazione unitaria Maria Grazia Falciatore e il capo della direzione generale Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo Sergio Nigro. De Luca ribadisce che l'obiettivo finale è di utilizzare tutte le risorse disponibile dei fondi europei sottolineando "lo sforzo enorme" fatto dalla Regione "per dare una mano ai comuni che non hanno risorse per dotarsi di progetti esecutivi".

Una mano che attraverso il fondo di rotazione (quando l'opera viene effettivamente finanziata si recuperano i soldi anticipati per la progettazione che, a loro volta, si possono poi dare per facilitare l'esecutività di altri progetti) consente l'anticipazione per rendere tali i progetti. Tra quelli più significativi De Luca cita quelli che riguardano il capoluogo di regione Napoli (che avrà un'anticipazione pari a 9 milioni), le città di Caserta (3,5 mln), Pozzuoli e Salerno (1,5 mln per ognuna), e anche quelli che assicurano risorse per rendere esecutivi i progetti di comuni oltre i 50mila abitanti e altrettanto. Si punta soprattutto, sottolinea: "su quei comuni che hanno presentato progetti di assetto idrogeologico e per realizzazioni di reti idriche e fognarie". "E' solo la prima tranche, contiamo di finanziare tutti i progetti pervenuti. Il fondo di rotazione serve proprio a questo". (segue)