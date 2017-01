Napoli, 18 gen. (askanews) - De Luca sottolinea che l'uso del fondo di rotazione per velocizzare l'esecutività dei progetti da realizzare con fondi Ue fa della Campania "l'unica regione d'Italia dell'Obiettivo Convergenza che utilizza questo sistema di ottimizzazione dell'uso dei fondi Ue". Solo alcuni, i più importanti, i progetti citati dal governatore. Tre sono quelli di interesse regionale/nazionale: il collegamento in sede tra stazione Tav di Afragola e la rete metropolitana di Napoli per un importo lavori di 305 milioni); la riqualificazione del sistema Reggia Carlo III a Caserta per 81,9 milioni; interventi per lo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi per 26,6 milioni. Ci sono poi 5 progetti nella provincia di Napoli tra cui spiccano quello sulle Vele a Scampia, la riqualificazione della fascia costiera a Torre Annunziata, l'adeguamento e sistemazione del porto commerciale di Marina Grande a Capri. In provincia di Caserta si lavorerà per il restauro conservativo dell'Arco di Adriano. In quella di Salerno si interverrà per la mobilità su sistema metropolitano dell'Agro NOcerino-Sarnese. Imponenti interventi sulla sistemazione e la mitigazione del rischio idraulico di fiumi saranno realizzati nelle province di Avellino e Benevneto.