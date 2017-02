Napoli, 22 feb. (askanews) - Anche il sito archeologico di Pompei aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno", promossa da Caterpillar-RaiRadio2 e in programma il 24 febbraio. La campagna di sensibilizzazione e sostegno al risparmio energetico contro lo spreco di risorse, giunta alla 13esima edizione, invita a spegnere per 15 minuti, dalle 19 alle 19,15 di venerdì prossimo, le facciate dei monumenti, tratti di aree archeologiche e illuminazioni private per un contributo effettivo e simbolico al risparmio energetico. L'area archeologica di Pompei, che dall'agosto dello scorso anno a seguito degli interventi del Grande Progetto Pompei, si è dotata di un nuovo sistema di illuminazione perimetrale, parteciperà all'iniziativa spegnendo alternativamente e random, per pochi secondi, i 14 circuiti che compongono l'intero sistema, garantendo i livelli minimi di sicurezza. Il nuovo impianto completamente a Led, costituito da 361 corpi illuminanti, ha consentito una riduzione dell'oltre 65% in termini di consumi elettrici nonché un notevole risparmio dei costi di manutenzione (maggiore durata lampade) e un funzionamento notturno delle telecamere più affidabile. Il sistema costituisce una delle infrastrutture cardine del processo in atto, che farà di Pompei il primo Smart Archeological Park (Smart@Pompei).