Roma, 31 gen. (askanews) - "Leggo sconcertato un post di Renzi in cui il segretario del Pd afferma che Pompei una volta faceva notizia per i crolli, mentre oggi per i cantieri e le mostre. Ma veramente ha scritto lui queste fesserie? È di pochi giorni fa la notizia del cedimento di una parete della Casa del Pressorio e Renzi ci parla di Pompei come di un luogo meraviglioso, simbolo della nostra identità culturale. Non è solo una questione di ipocrisia, visto che in passato con governi di centrodestra per episodi simili la sinistra non fece mancare urla e strepiti con tanto di richiesta di dimissioni dell'allora ministro. È una questione di verità. E anche questa volta, di fronte all'evidenza, Renzi senza alcuna vergogna dice fandonie. Se con lo stesso metodo ha intenzione di rivoluzionare il Pd, ne vedremo delle belle". Lo ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri (FI).