Roma, 2 feb. (askanews) - Anche in caso di assemblee sindacali i visitatori vanno sempre tutelati. Lo ha ribadito l'Autorità di garanzia per gli scioperi che ha deliberato oggi di inviare al Sopraintendente Speciale per i beni Archeologici di Pompei, Massimo Osanna, alcune precisazioni in tema di assemblee sindacali del personale addetto agli scavi, pur a fronte della decisione dei sindacati di revocare quella già indetta il 9 febbraio.

Nella nota (consultabile sul sito dell'Autorità www.cgsse.it) l'Autorità, "qualora si dovessero ripresentare situazioni quali quelle paventate", ha inviato una serie di suggerimenti al Soprintendente: "Avviare al più presto le procedure finalizzate al raggiungimento di un Accordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale operante presso il sito archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia. Nelle more, o in assenza di un'intesa tra le parti sociali, adottare i necessari regolamenti di propria competenza per l'effettiva garanzia delle prestazioni indispensabili. Valutare il proprio potere di differire assemblee sindacali, anche legittimamente richieste, in presenza di eventuali condizioni eccezionali emotivate, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998".

L'Autorità, inoltre, ha ricordato che "in caso di assemblee sindacali che non garantiscano la continuità delle prestazioni indispensabili atte a consentire la fruizione del patrimonio artistico culturale, procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge".