Roma, 10 gen. (askanews) - Nasce il "Gruppo di opposizione attiva" al Consiglio comunale di Napoli che - informa una nota - avrà il compito, fuori dall'Istituzione comunale, di fare "un'opposizione militante contro il Sindaco De Magistris e la sua giunta e contro gli atti di mala-amministrazione e mala-politica che si verifichino al Comune di Napoli": a darne notizia, stamani in conferenza stampa, i coordinatori regionale e cittadino di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi e Carlo Farucci, di Noi con Salvini, Gianluca Cantalamessa e di Napoli Capitale, Enzo Rivellini. > > I promotori del cosiddetto "polo identitario e sovranista" , insieme con i dirigenti territoriali dei rispettivi Movimenti, hanno illustrato, insieme con le iniziative di opposizione, le proposte per risoluzione delle problematiche, innanzitutto disoccupazione e povertà, e per la crescita e lo sviluppo della città di Napoli. > > Componenti del "Gruppo di opposizione saranno, per Azione Nazionale, Carlo Di Dato, Imma Guariniello, per Noi con Salvini, Simona Savignoli e Gennaro Sanseverino, per Napoli Capitale Mario Mele, Rosario De Fazio. Il gruppo sarà coordinato da Gianluca Cantalamessa. > > "L'attuale opposizione al sindaco e alla maggioranza comunale è molto debole e scoordinata - sottolinea il Coordinatore cittadino di azione Nazionale, Carlo Farucci - che aggiunge: "il nostro gruppo servirà a fare luce sulle attività della giunta e del consiglio comunale e a mettere in evidenza le tante deficienze politiche di un'amministrazione totalmente incapace nel far fronte alle problematiche della città". > > "Insieme con l'opposizione, la nostra sarà un'azione di proposta costruttiva e non a caso teniamo questa conferenza stampa davanti al Real Albergo dei Poveri" - ha detto il componente del coordinamento cittadino di An Carlo Di Dato - "perché del nostro programma per la città fanno parte azioni incisive che dichiarano 'guerra' alle povertà, vecchie e nuove". > > "Il sindaco De Magistris ha affossato Napoli in una spirale di incapacità amministrativa e di demagogia - ha sottolineato Cantalamessa - , di fronte a ciò l'opposizione non è sufficientemente incisiva e non emerge con chiarezza. Il gruppo di opposizione attiva sarà protagonista della vera opposizione tra la gente". > > "Il gruppo di opposizione attiva al Comune rilancia una politica con la gente e tra la gente che, oggi più che mai, è lontana dalla politica dei Palazzi e chiede proposte politiche più vicine alle esigenze popolari, a cominciare dalle politiche attive per il lavoro e contro la povertà" - ha sottolineato Ronghi. > > "Continua la nostra azione contro il 'sistema' e per porre in essere una politica dalla parte dei cittadini che, sulla spinta della vittoria del no al referendum costituzionale, dia risposte concrete alle problematiche della nostra città e per lo sviluppo di Napoli" - ha concluso Rivellini. >