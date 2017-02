Napoli, 16 feb. (askanews) - Sollecitare la giunta regionale della Campania a procedere per l'effettiva partenza dei Poli Turistici Locali (istituiti con legge nell'agosto del 2014). Questo uno degli obiettivi del convegno organizzato sabato prossimo a Cimitile da Pasquale Sommese, ex assessore al ramo e attuale consigliere regionale del Gruppo Misto. I Poli Turistici Locali sono una nuova forma associativa attraverso la quale promuovere e valorizzare le particolarità di un territorio che presenta caratteristiche omogenee. Non a caso il convegno di sabato si tiene in uno dei tre comuni (Nola, Cimitile e Acella) che ne hanno istituito uno. L'evento, presso le basiliche paleocristiane a partire dalle 10,30 vedrà la partecipazione dei sindaci di Cimitile (Francesco Di Palma), di Avella (Domenico Biancardi) e di Nola (Geremia Biancardi), del docente di Archeologia Cristiana e Medievale Carlo Ebanista, del soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Salerno e Avellino Francesca Casule, del rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di Napoli Mario Cesarano. I lavori saranno conclusi da Pasquale Sommese, presidente della IV Commissione Speciale Regione Campania "Sburocratizzazione, Informatizzazione e Semplificazione della P.A.", nonché promotore della legge regionale sul turismo, e da Dorina Bianchi, sottosegretario al Ministero Beni e Attività Culturali, Turismo. (segue)