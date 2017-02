Napoli, 16 feb. (askanews) - Per Sommese è opportuno che "la Regione recuperi i ritardi e proceda all'attuazione della legge" e anche dal successivo regolamento, per non vanificare una prima forma di programmazione strategica per il rilancio dello sviluppo turistico-culturale della Campania", soprattutto considerando che i PTL coinvolgono "soggetti pubblici e privati per valorizzare aree omogenee con patrimoni turistico-culturali di eccellenza". Una convinzione non condivisa dall'attuale assessore al Turismo, Corrado Matera, che questa mattina non solo ha annunciato che non avrebbe partecipato al convegno ma ha definito "non attuale" il tema dei poli turistici locali. Sommese si è detto "perplesso" e ha replicato sottolineando che "convegni e i dibattiti a più voci concorrono a migliorare leggi, sensibilità ed approcci ad una tematica che sta a cuore a tutti noi. La presenza del Governo al convegno potrà dare risposte ai tanti interrogativi che emergono sulle problematiche dei Distretti turistici, dei PTL e sugli indirizzi che possono scaturire dal confronto anche per migliorare la legislazione regionale e nazionale".