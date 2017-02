Napoli, 10 feb. (askanews) - Un deposito di armi della camorra, realizzato all'interno di un casolare apparentemente abbandonato, è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Napoli. In manette il custode dello stabile, un 50enne incensurato, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi da sparo e ricettazione. Le Fiamme Gialle hanno recuperato tre fucili a canne mozze, due mitragliette e il relativo munizionamento. Le armi da sparo erano nascoste in un'intercapedine, appositamente realizzata nella soffitta, accessibile esclusivamente da una finestra esterna semi murata e raggiungibile solo con l'ausilio di una scala. I fucili erano caricati con cartucce a pallettoni, mentre le mitragliette, una micro Uzi e una Scorpion da guerra, erano entrambe dotate di caricatori con relativo munizionamento blindato in grado di perforare anche i giubbotti antiproiettile. Le armi saranno sottoposte a perizia per accertare l'eventuale impiego in agguati di camorra o nelle scorribande armate.