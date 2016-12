In manette 32enne già noto a forze ordine, in casa aveva arsenale

Napoli, 21 dic. (askanews) - Aveva nascosto una pistola nel cassetto del comodino e un mitragliatore sotto il letto. In manette Ciro L., 32enne già noto alle forze dell'ordine. A Orta di Atella (Caserta), i carabinieri del nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno sottoposto a perquisizione l'abitazione dell'uomo e sequestrato un vero e proprio arsenale. Recuperati: un fucile mitragliatore di fabbricazione jugoslava con matricola punzonata, completo di due caricatori e 19 proiettili, un revolver con sei cartucce (rubato a Formia nel 2015) e una pistola a salve priva di tappo rosso, replica di una "Glock". Ciro L. è stato arrestato per detenzione illegale di armi, comuni e da guerra e munizioni nonché per ricettazione del revolver. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli.