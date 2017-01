Napoli, 28 gen. (askanews) - "Sottrarre i minori alle famiglie in cui li si induce e insegna a delinquere". E' una proposta del procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, espressa nella sua relazione alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Castel Capuano. Per Riello, per recuperare i giovani napoletani, inseriti fin da piccoli in contesti criminali, è "fondamentale il ruolo della scuola, ma dobbiamo pensare anche, pur con tutte le cautele che la delicatezza della problematica impone, a sottrarre i minori alle famiglie in cui li si induce e insegna a delinquere, previa limitazione della potestà genitoriale se padre e madre sono incapaci di lui indirizzare il figlio alle rispetto delle regole e a tutelarlo". "Proprio in considerazione della specificità e della delicatezza delle problematiche relative al mondo minorile - ha evidenziato Riello - riteniamo non razionale l'ha progettata soppressione del tribunale per i Minorenni, mentre appare auspicabile trasformare gli stessi in un autonomo tribunale della Famiglia in cui si concentrano le competenze oggi appartenenti ai Tribunali minorili e ordinari in materia minorile e di relazioni familiari". (segue)