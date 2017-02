Napoli, 8 feb. (askanews) - Ciceroni illustri faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti illustrando le bellezze della città. Domenica 12 febbraio, sarà organizzata dall'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune la seconda edizione dell'iniziativa "Innamòrati/Innamoràti di Napoli". Si andrà alla scoperta e riscoperta di luoghi noti e meno noti raccontati in chiave personale da uomini e donne che lavorano e vivono ispirati dall'amore per Napoli: spaziando dall'arte, alla storia, dalla musica all'alchimia, dalla scienza al teatro, dai paesaggi all'archeologia e allo sport. Da un'idea dello scrittore Maurizio De Giovanni con l'attrice Cristiana Dell'Anna che farà da madrina, le visite inizieranno da Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e proseguiranno in tutta la città dal Maschio Angioino a Trentaremi, dal centro antico agli studi Rai di Fuorigrotta, da Castel dell'Ovo al Vesuvio. Circa una cinquantina i personaggi illustri che hanno aderito all'iniziativa per altrettanti percorsi e monumenti della città. All'associazione di categoria Guide Turistiche Campania è affidata l'organizzazione dell'evento e l'affiancamento dei ciceroni famosi. La partecipazione è gratuita ma sarà obbligatorio prenotarsi attraverso il sito internet http://www.guideturistichecampane.it/. La giornata si concluderà con il "Silent Party": la serata danzante silenziosa che si terrà nella Galleria Umberto I.