Napoli, 29 dic. (askanews) - Pedopornografia online, financial crime e hacking: questi gli ambiti di maggior interesse della polizia postale della Campania che, nel 2016. Sono state 62 le denunce in merito al fenomeno dell'adescamento di minori via web, 48 le perquisizioni effettuate, nove gli arresti e 36 i denunciati. Sul fronte del contrasto agli attacchi informatici e ai reati contro la persona commessi attraverso internet (furto di account, molestie, minacce, diffamazione, violazione privacy ) sono state ricevute 1.230 denunce, eseguite nove perquisizioni e 41 le persone denunciate. Per quanto riguarda il mondo del commercio elettronico, nel cui ambito si realizzano, il phishing, la clonazione delle carte di credito/debito, i furti di identità digitali, le truffe su piattaforme di servizi, le truffe alle piccole e medie imprese, sono state 1.520 le denunce, 22 le perquisizioni, 285 le persone segnalate all'autorità giudiziaria e due quelle arrestate. Tra i reati commessi nel circuito postale, attraverso furti di corrispondenza, contraffazione e negoziazione illecita di titoli, sono stati ricevuti 942 esposti, 11 le perquisizioni effettuate e deferite in stato di libertà 38 persone. (segue)