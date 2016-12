Napoli, 29 dic. (askanews) - "Aprire una discussione seria e approfondita" auspicando che "la riflessione non si esaurisca all'interno degli organi regionali", ma arricchendosi "dei contributi che arrivano dai territori". A parlare è Assunta Tartaglione, segretario campano del Pd della Campania, parlando all'assemblea regionale del partito. La relazione parte da una serie di considerazioni post referendum, "ne prendiamo atto e ci assumiamo tutti le nostre responsabilità - ha detto - La sconfitta del 4 dicembre va divisa in egual misura tra tutti coloro che ci hanno messo la faccia e si sono spesi fino all'ultimo giorno utile per una battaglia in cui credevano fermamente". "Il no alla riforma" è stato "il collante per esprimere in modo inequivocabile la sofferenza sociale che la crisi ha accentuato - ha sottolineato Tartaglione -. Sapremo far tesoro delle nostre mancanze, sapremo ricominciare da dove siamo stati più assenti. Lanceremo una campagna di ascolto seria e scrupolosa, metteremo le mani nei problemi strutturali della Campania. Evitiamo però che questi momenti si trasformino in una 'terapia di gruppo', ma siano piuttosto l'occasione per ripartire e per rilanciare l'identità del partito sul territorio". (segue)